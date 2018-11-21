İnsanlıkla arasına dikenli tel ördü!

Honduras, Nikaragua ve Guatemala’dan yola çıkarak ülkelerindeki yoksulluk ve organize suçtan kaçış umudu olarak gördükleri Birleşik Devletler’e doğru ilerleyen 7 bini aşkın göçmen, son durakları olan Meksika-ABD sınırında kendilerine yönelik yeni bir uygulamayla karşı karşıya kaldı. ‘Göç karavanı’ olarak adlandırılan yeni mülteci hareketini ‘işgalci’ ilan edip güney hududuna binlerce asker sevk eden ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de yasa dışı geçişleri engellemek adına sınırı dikenli telle donatı.

ÖZEL İSTİHKÂM TABURU

​ABD’nin Meksika sınırına 6 bin asker konuşlandıran Trump yönetimi, önceki gün de göç karavandan ilk kafilenin ulaştığı ve iki ülke arasındaki sınırın batı ucunda bulunan Tijuana’ya dikenli tel çektirdi. Yeni uygulama için Meksika’nın Tijuana kenti ile ABD’nin San Diego kenti arasındaki sınır kapıları geçici olarak kapatıldı. Kentucky eyaletindeki Fort Knox Üssü’nden gönderilen 19. İstihkâm Taburu’ndan 100 asker, yılan gibi kıvrılan ve alabildiğine uzanan Rio Grande’nin kıyısına dikenli tel döşemek gibi pek görülmemiş bir işle uğraştı. Yeni uygulama en çok her gün çalışmak için ABD’ye geçen Meksika vatandaşlarının tepkisini çekti.

Ara seçimler öncesi göçmen karşıtı söylemlerini artırarak siyasi fayda sağlamaya çalışan Trump, mültecilere yönelik düşmanca mesajlarını sürdürdü. Twitter’dan açıklama yapan Trump, Meksika sınırına dikenli tel çekilmesinin görüntüsünü gururla paylaştı ve “Yalan Haber Medyası, Okyanus Bölgesi Duvarımıza tırmanan insanlara dair eski görüntüleri gösteriyor. Gerçekte sınır duvarı işte böyle gözüküyor. Bizim yönetimimiz altında artık tırmanan falan kalmadı” ifadelerini kullandı.