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Dünya

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkenin Akdeniz'e kıyısı bulunan Marsilya şehrinde faaliyet gösteren ve Interpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan uyuşturucu kaçakçısının Fas'ta yakalandığını bildirdi.

AA10 Mart 2024 Pazar 17:42 - Güncelleme:
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
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İçişleri Bakanı Darmanin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Faslı yetkililer ile yürütülen operasyon neticesinde "Marsilya'nın en büyük uyuşturucu tacirlerinden birinin" yakalandığını belirtti.

Uyuşturucu kaçakçısı Fransız vatandaşı Felix Bingui'nin Fas'ın liman şehri Kasablanka'da yakalandığı ifade edildi.

Fas'a 2023'te kaçan 33 yaşındaki Bingui, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

"Kedi" lakaplı Bingui'nin Marsilya'da faaliyet gösteren "Yoda" isimli çetenin elebaşı olduğu belirtiliyor.

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