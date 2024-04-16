İntikam saldırısı ABD'ye sızdırılmış

İSRAİL, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran, saldırının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, cumartesi gecesi İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırdı. İsrail, saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıkladı.

BÖLGE ÜLKELERİ DEVREDE

İran'ın saldırıları tartışmaları da beraberinde getirdi. Saldırının zamanlamasına ilişkin önceden ortaya konulan bilgiler, komplo teorilerine neden oldu. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, ABD ve bazı bölge ülkelerinin, saldırıyla ilgili ayrıntıları İsrail'e bildirdiğini iddia etti. "İsrail, İran'ın büyük saldırısını püskürttü" başlıklı analizde, bunun birtakım ülkelerin müdahil olmasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

GİZLİCE ANLAŞTILAR

Tel Aviv yönetiminin, "ortaklarıyla birlikte çalışarak İran'ın en kötü saldırılarını savuşturduğu" ifade edildi. Bundan sonra olacakların, Orta Doğu ve ötesindeki güçleri test edeceği belirtildi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bölge ülkelerinin, İran'ın İsrail'e saldırı planlarını "gizlice" ABD'ye bildirdiği notuna yer verildi. Analizde, "İsrail'le istihbarat paylaştılar. Hava sahalarını savaş uçaklarına açtılar. Radar verileri aktardılar" şeklinde görüşler paylaşıldı.

ÜRDÜN'DEN UÇAK DESTEĞİ

Ürdün, hava sahasının ABD ve savunmada yer alan diğer ülkeler tarafından kullanılmasına izin verdi ve ayrıca İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının önlenmesine yardımcı olmak için kendi uçağını kullandı. İran'ın İsrail'e saldırmasından iki gün önce İranlı yetkililer, hava sahalarını korumak amacıyla Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerindeki muhataplarını İsrail'e yönelik planlanan saldırı konusunda bilgilendirmişti.

HERZOG'DAN 'BARIŞ' ÇIKIŞI

İSRAİL Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiliz Sky News televizyonuna İran saldırısının "savaş ilanı" olduğunu söyledi. Herzog, "itidalli olduklarını, tüm seçenekleri değerlendirdiklerini" ifade etti. İsrail'in "barış yanlısı" olduğunu savunan Herzog, "İsrail'in kuruluşundan bu yana bölgede aradığı son şey savaşa gitmektir" dedi.

İSRAİL: SALDIRI PLANLARI HAZIR



İSRAİL devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'a bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemeyeceği, cevap veremeyeceği sınırlı bir saldırı planladığını duyurdu.

Haberde, İsrailli yetkililerin kırmızı çizginin aşıldığını ve buna karşılık vermenin zorunlu olduğu görüşünü taşıdığı belirtildi. Hava Kuvvetlerinin İran'a yönelik olası bir saldırı için hazırlıkları tamamladığına işaret edilen haberde, suikast operasyonları ya da geniş çaplı bir elektronik saldırıya da dikkat çekildi. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, lideri olduğu Likud partisi üyesi bakanlara "İsrail, İran'ın saldırısına karşılık verecek ancak bunu akıllıca yapmalı, içgüdüsel olarak değil. İran saldırının ne zaman geleceğini bilmeden gergin bir şekilde beklemeli" dediği belirtildi.

İRAN: ANINDA KARŞILIK VERİRİZ



İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in olası saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi. Bakıri, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırarak "stratejik hata" yaptığını belirterek, "Siyonistler ikinci hatayı yapmamalı" ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN BİBİ'YE İRAN UYARISI

ABD Başkanı Biden, Netanyahu'ya İran'ın saldırılarına karşılık vermeden önce "dikkatli düşünülmesi ve konuya stratejik açıdan yaklaşılması gerektiği" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın saldırısı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Amerikalı kıdemli bir yetkili gazetecilere, Biden'ın Netanyahu ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'DESTEK VERMEYİZ'

Yetkili, Biden'ın görüşmede Netanyahu'ya, "gerilimin tırmanması riskinin dikkatlice düşünülmesi ve konuya stratejik açıdan yaklaşılması gerektiğini söylediğini" aktardı. İsrail'in, ABD'ye İran'la arasındaki gerilimi artırmayı düşünmediğini açıkça belirttiğini kaydeden yetkili, ayrıca ABD'nin İsrail'in olası bir misilleme saldırısına destek verme ihtimali sorulduğunda "böyle bir planları olmadığını" belirtti.