Irak, 3 Fransız vatandaşına idam cezası verdi
Irak mahkemesi, 3 Fransız vatandaşına, DEAŞ´a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.
- DHA
Yerel medya, Irak mahkemesinin 3 Fransız vatandaşına, DEAŞ´a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdiğini duyurdu. Mahkeme yetkilisinin, "Kevin Gonu, Leonard Lopez ve Salim Mashou, Suriye topraklarında gözaltına alınmış ve 9 Fransız vatandaşı ile beraber Şubat ayında Irak yetkililerine teslim edilmiştir" dediği belirtildi.
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