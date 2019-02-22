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Irak, 300 kayıp Kuveytlinin ceset kalıntılarını teslim etti

Bağdat yönetiminin, 1990'larda Saddam Hüseyin rejimi tarafından infaz edilen Kuveytli esirlerden 300'ünün ceset kalıntılarını Kuveyt'e teslim ettiği belirtildi.

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Bağdat yönetiminin, 1990'larda Saddam Hüseyin rejimi tarafından infaz edilen Kuveytli esirlerden 300'ünün ceset kalıntılarını Kuveyt'e teslim ettiği belirtildi.
 
Kuveytli ve Iraklı Kayıp Kişileri Arama Komitesi üyesi Basra Polis şefi Korgeneral Reşid Fıleyh, basına yaptığı açıklamada, Irak'ta kaybolan Kuveytlilerin sayısının 613 olduğunu, şu ana kadar 300'ünün ceset kalıntılarının bulunduğunu ve Kuveyt makamlarına teslim edildiğini söyledi.
 
Fıleyh, cesetleri arama çalışmalarının devam ettiğini, son olarak ülkenin güneyindeki Zikar'da bu kapsamda çalışma yürütüldüğünü ifade etti.
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) önceki gün, Irak yönetimini, ülkede kaybolan Kuveytliler sorununun çözümü için çalışmaya devam etmeye çağırmıştı.
 
Kuveyt, Irak ordusunun ülkeyi işgal ettiği 1990'da kaybolan vatandaşlarının sayısını 320 olarak açıklarken, Irak 5 binden fazla Iraklının kayıp olduğunu belirtiyor.

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