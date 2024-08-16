Irak, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerini ülkeden çıkarmaya hazırlanıyor! Duyuru son anda ertelendi

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak-ABD Askeri Yüksek Komisyon heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde terör örgütü DEAŞ'ın oluşturduğu tehlikeyi değerlendirme doğrultusunda koalisyon güçlerinin misyonunun sona erdirilmesine yönelik takvim belirlemek için fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Farklı ülkelerden oluşan uluslararası koalisyon güçlerinin tüm danışmanlarının Irak topraklarındaki varlığına son vermeye odaklanıldı" denildi. Koalisyon güçlerinin Irak'tan tamamen çekilmesini sağlamak için yapılan görüşmelerin tamamlandığı ve söz konusu güçlerin çıkmasının çok yakın olduğu belirtilerek, "Bunu açıklamaya çok yaklaşmıştık, ancak son gelişmeler nedeniyle uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun sona erdiğine ilişkin duyuru ertelendi" ifadeleri kullanıldı. Irak'ta uluslararası koalisyon çatısı altında yer alan askeri danışmanlar dışında ABD askerlerinin bulunmadığı vurgulanarak, "Bu danışmanların ülkeden çıkmaları Yüksek Askeri Komite çalışmalarının sonuçlarına göre gerçekleştirilecek" denildi. Irak'ın ABD ile güvenlik ilişkisi de dahil olmak üzere her alandaki ikili ilişkilerin, uluslararası koalisyon güçleriyle ilişkilerin gidişatından tamamen ayrı olduğunu aktarılan açıklamada, "Bu ilişki koalisyondan önce de vardı ve bundan sonra da devam edecek. Irak heyeti, Irak Anayasasının izin verdiği çerçevede ABD ile imzalanan Stratejik Anlaşma çerçevesinde askeri eğitim, silahlanma, donatım ve güvenlik iş birliği alanlarındaki güvenlik ilişkisini sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.

Duyurunun ertelenmesine neden olan "son gelişmelere" ilişkin ayrıntı ise paylaşılmadı.

AÇIKLAMANIN EYLÜL AYINA KALDIĞI İDDİA EDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da her iki ülkeden yetkililerin yer aldığı ABD-Irak Yüksek Askeri Komisyonu'nun, askeri bölgelerdeki danışmanların çekilmesine ilişkin ayrıntıları görüştüğü belirtildi. Reuters'a konuşan ve adı açıklanmayan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, koalisyonun varlığının sona ermesine ilişkin açıklamanın Eylül ayı başında yapılmasının beklendiğini söyledi. Koalisyonun Irak'taki varlığının sonlandırılması konusunda anlaşmaya varılmadan önce geriye sadece duyuru tarihi, lojistik konular ve diğer detaylar üzerinde mutabakata varılması kaldığı ifade edildi.

2 bin 500 ABD askerinin bulunduğu Irak'ta kaynaklar ise Irak yönetiminin ABD öncülüğündeki koalisyonda yer alan askerlerin Eylül ayında çekilmeye başlamasını ve koalisyonun çalışmalarının Eylül 2025'e kadar resmen sona ermesini istediğini belirtiyor.