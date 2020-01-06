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Dünya

Irak: ABD askerlerinin çıkarılması için gerekli mekanizmayı hazırladık

Irak hükümeti, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gereken mekanizmayı hazırladıklarını açıkladı.

AA06.01.2020  14:02 - Güncelleme: 06.01.2020  14:04

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halaf, yaptığı basın açıklamasında, "ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için gerekli plan ve mekanizmaları hazırladık." dedi. Halaf, söz konusu mekanizmaya ilişkin detay vermedi.

DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak'taki varlığına da değinen Halaf, söz konusu güçlerin Irak askerlerine eğitim ve danışmanlık hizmeti için ülkede kalabileceğini söyledi.

Halaf, "Hükümet, koalisyon güçlerinin hareket alanını sınırlandırdı. Şu an hiçbir şekilde hareket etmelerine izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin ise Halaf, "Bu yapılan, hoş görülmeyen bir aptallıktır. Süleymani, bizim konuğumuzdu ve hedef alınamaması gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Halaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'a yönelik yaptırım açıklamalarını da "Trump'ın Irak'ı yaptırımlarla tehdit etmesi doğru bir tutum değil. Irak hükümeti, ABD ile ekonomik olarak iş birliğini sürdürecek." şeklinde değerlendirdi.

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