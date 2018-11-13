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Irak Başbakanı Abdulmehdi: Kabine yakında tamamlanacak

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, geçen ay kurduğu hükümette eksik kalan bakanların yakında tamamlanacağını söyledi.

  • AA
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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, geçen ay kurduğu hükümette eksik kalan bakanların yakında tamamlanacağını söyledi.
 
Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, 22 kişilik kabinesinden geri kalan 8'inin yakında meclise sunulup tamamlanacağını belirterek, "Tüm kabinenin meclisten geçmesini temenni ediyorduk ancak yarısından fazlasının geçmesi de bir başarıdır." dedi.
 
Terör örgütü DEAŞ'ın özellikle kırsal bölgelerde artan saldırılarına ilişkin ise Abdulmehdi, "DEAŞ'ın ülkenin güvenlik durumunun kötüye gitmesi için verdiği çabaları bellidir. Güçlerimiz, Irak topraklarına sızmak isteyen teröristleri engelliyor, Irak ve Suriye sınırında güvenliği sağlıyor." ifadelerini kullandı.
 
Abdulmehdi, merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında 2014'ten bu yana krize dönüşen petrol ihracatında gelinen noktaya da değindi. Irak Başbakanı, Bağdat ile Erbil arasında sorunların çözümüne yönelik olumlu ilişkiler olduğunu kaydetti.
 
Irak'ta bağımsız siyasetçi Abdulmehdi, 25 Ekim'de kurduğu 22 üyeli hükümetten ilk etapta 14 bakanın ismini meclise sunarak güvenoyu almıştı. Başbakan Abdulmehdi, İçişleri, Savunma, Adalet, Eğitim, Kültür, Yüksek Öğretim, Göç ve Göçmenler, Planlama Bakanlıkları için henüz isim açıklamadı.

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