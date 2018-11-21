Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak Başbakanı Abdulmehdi: Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na giden günlük petrol 100 bin varile çıkacak

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na giden petrol sevkiyatının günlük 60 bin varilden 100 bin varile çıkacağını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkent Bağdat'ta haftalık basın toplantısı düzenleyen Abdulmehdi, petrolün ülke bütçesinin önemli kaynağını oluşturduğunu ifade ederek, "Kerkük petrolünün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinden sevkiyatına başlandı. Bu, günlük 60 bin varilden 100 bin varile çıkacak." dedi.
 
Bağdat ve Erbil ilişkileri
 
Mesud Barzani'nin yarın Bağdat'ı ziyaret edeceğine değinen Abdulmehdi, Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ve bunu daha da olumlu yönde iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi.
 
22 kişilik kabinenin geri kalan 8'nin ne zaman atanacağı sorusuna, "Kabinenin tamamlanması için fazla bekleme şansımız yok. Geri kalan kabine adaylarını sunmak için gelecek hafta meclise gideceğiz." cevabını verdi.
 
Terör örgütü DEAŞ'ın zaman zaman ülkedeki saldırılarına da değinen Abdulmehdi, örgütün son zamanda uyuyan hücreleri aracılığıyla saldırılarını artırdığını kaydederek, üstesinden gelmek için askeri güçlerin operasyonlarının sürdüğünü söyledi.
 
Hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin halka açılması için gece gündüz çalışma yürüttüklerini açıklayan Adil Abdulmehdi, Başbakanlık koltuğuna oturduğu ilk günlerde Yeşil Bölge'yi halka açacaklarını söylemişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Türk botu Yunan askeri gemisini böyle kovaladı

Türk botu Yunan askeri gemisini böyle kovaladı

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Gümüşhane'deki somon üreticileri dünya pazarında söz sahibi olmak istiyor

Gümüşhane'deki somon üreticileri dünya pazarında söz sahibi olmak istiyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA