Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak Cumhurbaşkanı Salih İngiliz vatandaşlığından ayrıldı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in İngiliz vatandaşlığından ayrıldığı açıklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lokman Feyli, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Salih, Irak Anayasasındaki ilgili maddeyi göz önünde bulundurarak İngiliz vatandaşlığından yasal olarak feragat etti." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca "Salih'in, eski rejime (Saddam Hüseyin) muhalefeti sırasında verdiği vatandaşlıktan dolayı İngiltere'ye teşekkür ettiği" aktarıldı.

Irak Anayasasının 18. maddesinin 4. fıkrasında "Irak Cumhuriyeti'nde üst düzey görevlerde bulunanların, Irak dışında başka ülke vatandaşı olmamaları gerektiği " ifade ediliyor.

Berhem Salih'in görevi devraldığı eski Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un da göreve geldikten kısa süre sonra İngiliz vatandaşlığından ayrıldığı açıklanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li vekil vatandaşa böyle küfür etti

CHP´li vekil vatandaşa böyle küfür etti

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

Ek ödeme artacak

Ek ödeme artacak

ABD ile Almanya, S-400'ün muadilini üretecek

ABD ile Almanya, S-400'ün muadilini üretecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA