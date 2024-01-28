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Dünya

Irak hükümeti: Koalisyon güçlerinin görevi mevcut hükümet döneminde sona erecek

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin görevinin mevcut hükümet döneminde sona ereceğini söyledi.

AA28 Ocak 2024 Pazar 21:51 - Güncelleme:
Irak hükümeti: Koalisyon güçlerinin görevi mevcut hükümet döneminde sona erecek
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Avvadi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Irak'taki varlığının Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani hükümetinin görev süresi bitmeden sonlandırılacağını belirtti.

Irak ile ABD arasında, uluslararası koalisyon güçlerinin misyonunun gözden geçirilmesi için ortak yüksek askeri komitenin ilk toplantısı dün başkent Bağdat'ta düzenlenmişti.

Toplantının ardından ülkedeki koalisyon güçlerinin varlığının sona ermesi konusunu askeri uzmanların üstleneceği açıklanmıştı.

Koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi için takvim belirleneceği, çekilme sonrası Irak'ın ABD ve koalisyon güçleri içerisinde bulunan ülkeler arasındaki ilişkilerinin "ikili güvenlik ilişkisi" düzeyinde olacağı aktarılmıştı.

Irak, 25 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için takvim oluşturma konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Irak hükümetleri arasında Ağustos 2023'ten bu yana devam eden müzakere turlarının başarıyla sonuçlandığını belirtmişti.

  • ABD koalisyonu
  • Irak hükümeti
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