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Dünya

Irak Meclisi, ABD ile görüşecek

Irak Meclisi 10 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek oturumda ABD'nin ülkede gerçekleştirdiği saldırıları görüşecek.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 17:47 - Güncelleme:
Irak Meclisi, ABD ile görüşecek
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ABD'nin Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısı altında bulunan Ketaib Hizbullah'a bağlı komutanlardan Abu Bakır es-Saadi'yi hedef aldığı hava saldırısının ardından Irak Meclisi toplanma kararı aldı.

Irak Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, 10 Şubat Cumartesi günü yapılacak oturumda "Irak'ın egemenliğine yönelik saldırıların görüşüleceği" ifade edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Meclis oturumunda Şii milletvekilleri 2020 yılında kabul edilen ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını öngören karar benzeri bir kararın yeniden Meclisten geçirilmesini gündeme getirecek.

Haşdi Şabi'ye yakınlığıyla bilinen Şii Milletvekili Mustafa Sened, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumartesi veya pazar günü, Amerikan güçlerinin tabutuna ilk çiviyi çakacağız." ifadelerini kullandı.

Haşdi Şabi içinde yer alan Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali de ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için hükümetin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) resmi şikayette bulunması çağrısı yaptı.

Irak Meclisi, 5 Ocak 2020'de ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı almıştı.

  • ABD saldırısı
  • Irak Meclisi
  • oturum tartışması

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