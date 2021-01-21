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Dünya

Irak patlamasının müsebbibi açıklandı: DEAŞ

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Bağdat patlamasının arkasında DEAŞ var.' denildi

AA21 Ocak 2021 Perşembe 21:11 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 21:11
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Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Mihanna, başkent Bağdat’taki patlamanın arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu belirtti.

Mihanna, Bağdat’ta yerel bir televizyon kanalına, başkentte 32 kişinin hayatına mal olan saldırının sorumlularına dair açıklamalarda bulundu.

Pazar yerini hedef alan intihar saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu ifade eden Mihanna, "Patlamanın arkasında bunu üstlenmese de DEAŞ bulunuyor. Bu patlamayla DEAŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi." dedi.

32 ölü, 110 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat’ın merkezi Tayaran Meydanı’nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti.

Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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