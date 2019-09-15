Irak Sağlık Bakanı, istifasını Başbakan'a sundu
Irak Sağlık ve Çevre Bakanı Alaaddin el-Alvan, istifasını Başbakan Adil Abdulmehdi’ye sundu.
- AA
Alvan, Başbakan Abdulmehdi'ye hitaben yazılan ve Irak medyasında yer alan istifa mektubunda, görevi sırasında birtakım engellerle karşılaştığını ve şantaja uğradığını belirtti.
Bu sebeplerden dolayı görevini sürdüremeyeceğini ifade eden Alvan, istifa dilekçesini Abdulmehdi'ye sundu.
Alvan'ın, Şubat 2018'de yine aynı gerekçelerle sunduğu istifası Abdulmehdi tarafından reddedilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.