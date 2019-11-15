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Irak Savunma Bakanı gösterilerdeki ölümlerden ''üçüncü tarafları'' sorumlu tuttu

Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şemeri, hükümet karşıtı gösterilerde meydana gelen ölümlerin, yetkililerin bilgisi dışında ülkeye sokulan gaz bombalarını kullanan 'üçüncü tarafların eliyle' gerçekleştirildiğini belirtti.

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Şemeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde düzenlenen gösteriler sırasında yüzlerce protestocunun hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Iraklı bakan, "(Gösteriler sırasındaki ölümler) Iraklı yetkililerin bilgisi dışında ülkeye sokulan gaz bombalarının, üçüncü taraflarca kullanılması sonucu meydana geldi." dedi.

Şemeri, "üçüncü taraf" ile kimleri kastettiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

- SAVUNMA BAKANLIĞINDAN "ŞEMERİ, ÇETELERİ KASTETTİ" AÇIKLAMASI
 

Şemeri'nin kullandığı "üçüncü taraf" ifadesinin ülkede tartışma yaratması üzerine, Irak Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bakan Şemeri, 'üçüncü taraf' ifadesiyle gaz bombaları ve silah kullanarak barışçıl göstericiler ile güvenlik güçlerini hedef alan çeteleri kastetmiştir." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Af Örgütü, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler sırasında eylemcilerin ölümüne yol açan gaz bombalarının bir kısmının İran yapımı olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de 12 Kasım'daki açıklamasında güvenlik güçlerinin gösterilerde gerçek mermi kullandığını ifade etmişti.

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de patlak veren, Erbain törenleri nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler 25 Ekim'de yeniden başlamıştı. Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana 319 göstericinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 15 bin protestocunun ise yaralandığını bildirmişti.

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