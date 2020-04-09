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Dünya

Irak, üst düzey komutanlar arasında Kovid-19 kaynaklı ilk ölümü duyurdu

Irak Savunma Bakanlığı, ordudaki üst rütbeli komutanlar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 21:51 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 21:51
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuğgeneral Muhammed Mehdi el-Hamdani Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ayrıntılı bilgiye yer verilmeyen açıklamada, Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi'nin virüs nedeniyle yaşamını yitiren komutan için başsağlığı dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Tuğgeneral Hamdani, ülkenin doğusunda bulunan Diyala kentindeki 5. bölüğün idaresinden sorumluydu.

Irak Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kaynaklı toplam can kaybının 69 olduğunu, toplam vaka sayısının ise 1202'ye çıktığını açıklamıştı.

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