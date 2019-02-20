Irak'ın eski Başbakanı İbadi: İkinci kez başbakan olmamı yabancı güçlere hizmet edenler engelledi

Başbakanlık görevini ekim ayında Adil Abdulmehdi'ye devreden İbadi, başkent Bağdat'ta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 4 yıllık başbakanlık döneminde temel önceliğinin ülkeyi DEAŞ işgalinden kurtarmak ve tüm olumsuzluklara rağmen devleti en iyi şekilde yönetmek olduğunu belirten İbadi, "Kendimi ikinci kez başbakanlığa resmi olarak aday göstermedim. Ben, lideri olduğum Nasır Koalisyonu'nun başbakan adayıydım. Bazılarının oyunları ve yabancı güçlere hizmet edenler ikinci kez başbakan olmamı engelledi." dedi.

Başbakanlık yarışına yeniden girebileceğini vurgulayan İbadi, "Devlet yönetimi için yeni vizyon, irade ve başarı tecrübem var. Devletin inşası ve yönetimi sorumluluğundan kaçmam." diye konuştu.

Yeni hükümetin eksik ve kırılgan bir siyasi dengeye dayandığını belirten İbadi, bununla birlikte Abdulmehdi hükümetine başarı temennisinde bulundu.

İbadi, "Ben ve koalisyonum görev almasak da başarılı olması için hükümeti destekliyoruz. Yeni hükümetin özellikle DEAŞ'a karşı savaşı başarıyla tamamlamasını diliyorum. Terör, varlığımız için güçlü bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

"YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE EDEMEDİ" ELEŞTİRİLERİ

Haydar el-İbadi, başbakanlığı döneminde yolsuzluklarla mücadele edemediği yönündeki eleştirilere ilişkin ise şunları söyledi:

"Tam aksine, yolsuzluğa bulaşan 8 bakan ve onlarca bakan vekili ile müsteşar düzeyinde kişiler, benim dönemimde yargıya teslim edildi. Yolsuzlukla mücadele alanında ciddi reformalar da yaptım. İkinci dönemdeki planım da yolsuzluk sistemini tamamen çökertmekti."

Irak Meclisi'ndeki Nasır (Zafer) Koalisyonu'nun liderliğini yapan İbadi, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı Haziran 2014'te iki dönem başbakanlık yapan Nuri Maliki'den görevi almıştı. İbadi, başbakanlık döneminde Irak topraklarının büyük oranda DEAŞ'tan geri alınmasını sağlamıştı.

Ancak bu süreçte ülkenin güneyinde başta Basra olmak üzere farklı vilayetlerde işsizlik ve yetersiz kamu hizmetleri gerekçesiyle kitlesel gösteriler düzenlenmiş, İbadi hükümeti sorunlara kalıcı çözümler sunamamıştı.

İbadi'nin siyasi partiler tarafından yeniden başbakan seçilmemesinde İran'ın engellemesinin yanı sıra yolsuzlukla mücadele, halkın taleplerini karşılayamama ve savaşın yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle artan işsizliğin de rol oynadığı belirtiliyor.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden yaklaşık 5 ay sonra, 2 Ekim'de Şii grupların üzerinde anlaştığı bağımsız siyasetçi Adil Abdulmehdi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Abdulmehdi, çok geçmeden kabinesini oluşturarak yeni Irak Başbakanı olarak göreve başlamıştı.