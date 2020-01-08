AA 08.01.2020 22:03 - Güncelleme: 08.01.2020 22:03

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah ile Irak Başbakanı Abdulmehdi telefonda görüştü.

Kral Abdullah, gerginliğin üstesinden gelmek için gereken tüm çabaların gösterilmesi, bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasının gerekliliğini vurguladı. Ürdün Kralı, ülkesinin Irak'ın her daim güvenliği ve istikrarını, tüm kesimleriyle halkının korunmasını istediğini ifade etti.

İranlı komutanın öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran saldırısı

Bu saldırının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

Pentagon, Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise kısa süre önce yaptığı açıklamada, İran'ın dünkü füze saldırılarında herhangi bir Amerikan askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadelerini kullanmıştı.