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Dünya

İrakli Garibaşvili'den Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 20:18 - Güncelleme:
İrakli Garibaşvili'den Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini sundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Garibaşvili'yi kabul etti.

Garibaşvili deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayrıca, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Liderler, Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

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