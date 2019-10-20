''Irak-Suriye sınırını terk etmeyin''
Barış Pınarı Harekatı ile birlikte ABD’nin askerlerini Suriye’den çekme kararı, terör örgütü YPG/PKK’dan sonra en çok İsrail’i telaşlandırdı.
Başkan Erdoğan’la görüştükten sonra Tel Aviv’e giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Haaretz gazetesine bilgi veren yetkililer, Netayahu’nun Pompeo’dan Amerikan askerlerini Suriye’den çekmemesini istediğini aktardı. Yetkililer, İran ve bölgede desteklediği milislere karşı İsrail’in Pentagon’dan Irak-Suriye sınırında kalmalarını istediğini bildirdi.
HALEP’E KADAR GELMİŞTİ
Toplantıda Netanyahu, sınırda yer alan Tanf Üssü’nün stratejik konumu nedeniyle vazgeçilemez olduğunu savundu. İşgalci İsrail ordusu Amerikan kalkanı sayesinde, Halep’in güneyini bombalamıştı.
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