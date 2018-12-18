Irak'ta 3 bakan daha meclisten güvenoyu aldı

Meclis Başkanı Muhamemd el-Halbusi başkanlığında düzenlenen oturumda yapılan oylamada, Yüksek Öğretim Bakanlığı'na Nuri el-Maliki başkanlığındaki Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Kusay es-Süheyl, Kültür Bakanlığı'na Şii milis gücü Asaib Ehlil Hak'ın adayı Ali Abdulemir Hamdani, Planlama Bakanlığı'na ise Sünni İslam Partisi adayı Nuri Duleymi seçildi.

Sünni Eksen Cephesi'nin Eğitim Bakanı adayı Saba et-Taii ile Göç ve Göçmenler Bakanlığı adayı Hristiyan kökenli Hana Ammanuayl ise yapılan oylamada yeterli sayıya ulaşamayarak güvenoyu alamadı. Irak Meclisi'ndeki 329 milletvekilinden 261'i oturumda hazır bulunarak oylamaya katıldı.

Söz konusu oylama sonrası Reform ve İmar Koalisyonu milletvekilleri meclisteki oturumu terk etti. Bunun üzerine Meclis Başkanı Halbusi, meclis oturumunu perşembe gününe erteledi. Halbusi bugün güvenoyu alan 3 bakandan yeminlerini ederek göreve başlamaları için perşembe günü yapılacak oturumda hazır bulunmalarını istedi.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından bağımsız siyasetçi Adil Abdulmehdi, 25 Ekim'de 22 üyeli hükümetten ilk etapta 14 bakanın ismini meclise sunarak güvenoyu almıştı. Kabinenin kalan 8 isminin belirlenmesi için mecliste defalarca oturumlar yapılmış ancak bir sonuç alınamamıştı.

Abdulmehdi'nin kabinesinde İçişleri, Savunma, Eğitim, Adalet ile Göç ve Göçmenler bakanlıkları hala sahiplerini bekliyor.