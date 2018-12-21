Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 terör zanlısı yakalandı

Irak Federal Polis Güçleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın kırsal bölgelerinde yürütülen operasyon sonucu haklarında daha önce mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkartılan 3 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, tutuklanan zanlıların yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelerin büyük oranda geri alınmasına rağmen, ülkenin özellikle kırsal bölgelerinde aranan teröristlerin bulunması için operasyonlar devam ediyor.