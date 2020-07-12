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Dünya

Irak'ta ABD ordusuna ait 3 tır ateşe verildi

Irak'ta ABD ordusuna ait askeri araç ve malzemeleri taşıyan 3 tır kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından ateşe verildi.

AA12 Temmuz 2020 Pazar 08:20 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 08:21
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Divaniyye il emniyetinden ismini vermek istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç kullanan silahlı kişilerin, 3 tırdan oluşan konvoyu Divaniyye kara yolu üzerinde durdurduğunu, şoförleri indirdikten sonra araçları ateşe verdiğini ifade etti.

Tırlarda koalisyon güçleri için gıda maddesi, ekipman ve askeri araç taşındığını aktaran yetkili, silahlı kişilerin kaçtığını, şoförlerin ise ifadeleri alınmak üzere Divaniyye Polis Merkezi'ne götürüldüğünü dile getirdi.

ABD, korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği ile askeri üslerin yanı sıra koalisyon bünyesindeki diğer güçlere yönelik saldırılardan İran'la bağlantılı silahlı Iraklı grupları sorumlu tutuyor.

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