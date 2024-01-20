Irak'ta Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne füze saldırısı

Yerel medyada yer alan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre, Irak'ın batısındaki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendi.

Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup, "Gazze'deki saldırılara yanıt olarak", ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.

Bu çerçevede Enbar'daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil'deki Harir Hava Üssü, Bağdat'taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü İHA'lar ile hedef alındı.