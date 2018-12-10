Irak'ın başkenti Bağdat'ta DEAŞ'a karşı zaferin birinci yılında kutlamalar yapılıyor

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı, Irak bayraklarıyla donatıldı. Meydanda toplanarak kutlama yapan bir grup vatandaş, ellerinde Irak bayrağı taşıyarak güvenlik güçlerini öven sloganlar attı.

Yoldan geçen araçlarda bulunanlar da korno çalarak zaferi kutlayanlara eşlik etti. Bu sırada trafik durduruldu ve vatandaşlar araçlarından inerek DEAŞ'a karşı yürütülen savaşta hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Irak polis güçleri de bayraklarla donatılan araçlarıyla Tahrir Meydanı çevresinde devriye gezdi.

"Özgürlük ve barış düşmanları yenildi"

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Savunma Bakanlığı'nda "Zafer Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Arap, Kürt, Türkmen, Müslüman ve Hristiyan, bugün hepimiz için büyük bir onur günüdür. Geçen yıl bugün kahraman ülkemizde hayat, özgürlük ve barış düşmanları (DEAŞ) yenildi. Zaferde katkısı olan herkesi anıyoruz. Ülkemiz bugün barış ve birlik içindedir." dedi.

Nihai zaferin "istikrar ve yeniden imarla işsizlikten kurtulma" olacağını belirten Abdulmehdi, "Yolsuzluk, terörün diğer yüzüdür. Bununla mücadeleyi başaramazsak zaferimiz eksik kalır." diye konuştu.

Irak Başbakanı, "Teröre karşı mücadelemiz yolsuzluk, yoksulluk ve ayrımcılığa karşı da sürecek. Dini, mezhebi ve etnik renklerimiz ülkemizin güçlülüğünün sırrı ve zaferimizin anahtarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de konuyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, Zafer Günü'nün ulusal çabaların birleştirilmesi ve halkın ihtiyaçlarının giderilmesine vesile olmasını diledi. Salih, "Bölgesel ve yerel olarak, gerçek reformu destekleyecek ve Irak'ın yeniden imar sürecine ciddi şekilde hazırlanmamız ve siyasi atmosferin oluşturulması için çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Abdulmehdi önceki gün yaptığı açıklamada, 10 Aralık'ı "Büyük Zafer Günü" olarak resmi tatil ilan etmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmişti. Söz konusu bölgeler peyderpey geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer ilan ederek, ülke topraklarının örgütten kurtarıldığını duyurmuştu.