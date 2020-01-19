İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,889
  • EURO
    6,5329
  • ALTIN
    294.459
  • BIST100
    121475
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta göstericiler hükümeti tehdit etti: Gerilimi tırmandırırız
Dünya

Irak'ta göstericiler hükümeti tehdit etti: Gerilimi tırmandırırız

Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler, pazartesi gününe kadar taleplerine karşılık verilmemesi durumunda tansiyonu yükseltme tehdidinde bulundu. Vasıt, Zikar ve Basra'daki göstericiler, taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete pazartesi gününe kadar süre tanıdı.

AA19.01.2020  00:07 - Güncelleme: 19.01.2020  00:08

Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler, pazartesi gününe kadar taleplerine karşılık verilmemesi durumunda tansiyonu yükseltme tehdidinde bulundu.

Teknokrat hükümetini kurmak için bağımsız bir kişinin görevlendirilmesi, erken seçime gidilmesi ve gösterilerde aktivistleri öldürenlerin yargılanması talebinde bulunan göstericiler, pazartesi gününden itibaren yeni bir sürece girmeye hazırlanıyor.Ülkenin güneyindeki Vasıt vilayeti göstericileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet ve partiler ağırdan alma ve ülkenin egemenliğini koruyacak ulusal bir hükümetin kurulmasını isteyen halkın iradesine saygı göstermeme konusunda ısrar ediyor." ifadesi kullanıldı.

Siyasi çevrelerin sadece kendilerinin ve ülke dışındaki efendilerinin çıkarlarını düşündüğünün vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vasıt vilayetindeki göstericiler, hükümeti kuracak bağımsız kişinin görevlendirilmesi için yetkililere pazartesi gününe kadar mühlet veren Zikar vilayetinin safına katılacak ve bu talepleri gerçekleşmezse gösterilerde gerilimi hiç olmadığı kadar tırmandıracak." Göstericilerin vilayetler arasındaki ana yolları kapatacağı ve ileride açıklanacak başka yöntemlere de başvuracağı aktarılan açıklamada, diğer vilayetlerdeki göstericilere de kendilerine katılma çağrısı yapıldı.

Basra'daki göstericilerden Reşid Darğam AA muhabirine yaptığı açıklamada, Basra ve diğer vilayetlerdeki gösterilerde pazartesi gününden itibaren artış yaşanacağını kaydetti.

Zikar vilayetindeki göstericiler geçen hafta, hükümete taleplerinin yerine getirilmesi için pazartesi gününe kadar süre tanımıştı. Başkent Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'ndaki göstericiler ise Zikar'daki göstericilerin açıklamasına destek vermişti.

Erzurum Teknik Üniversitesi savunma sanayisine destek olmak istiyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum
Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum

Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum

Oğlunu öldürüp, intihar eden anaokulu öğretmeni eşine ‘eve geç gel’ demiş
Oğlunu öldürüp, intihar eden anaokulu öğretmeni eşine ‘eve geç gel’ demiş

Oğlunu öldürüp, intihar eden anaokulu öğretmeni eşine ‘eve geç gel’ demiş

'Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam ve mükemmel'
'Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam ve mükemmel'

'Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam ve mükemmel'

Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Biz Suriye'de ilerleyeceğiz, sen Esed ile flörte devam et
Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Biz Suriye'de ilerleyeceğiz, sen Esed ile flörte devam et

Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Biz Suriye'de ilerleyeceğiz, sen Esed ile flörte devam et
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.