AA 19.01.2020 00:07 - Güncelleme: 19.01.2020 00:08

Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler, pazartesi gününe kadar taleplerine karşılık verilmemesi durumunda tansiyonu yükseltme tehdidinde bulundu.

Teknokrat hükümetini kurmak için bağımsız bir kişinin görevlendirilmesi, erken seçime gidilmesi ve gösterilerde aktivistleri öldürenlerin yargılanması talebinde bulunan göstericiler, pazartesi gününden itibaren yeni bir sürece girmeye hazırlanıyor.Ülkenin güneyindeki Vasıt vilayeti göstericileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet ve partiler ağırdan alma ve ülkenin egemenliğini koruyacak ulusal bir hükümetin kurulmasını isteyen halkın iradesine saygı göstermeme konusunda ısrar ediyor." ifadesi kullanıldı.

Siyasi çevrelerin sadece kendilerinin ve ülke dışındaki efendilerinin çıkarlarını düşündüğünün vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vasıt vilayetindeki göstericiler, hükümeti kuracak bağımsız kişinin görevlendirilmesi için yetkililere pazartesi gününe kadar mühlet veren Zikar vilayetinin safına katılacak ve bu talepleri gerçekleşmezse gösterilerde gerilimi hiç olmadığı kadar tırmandıracak." Göstericilerin vilayetler arasındaki ana yolları kapatacağı ve ileride açıklanacak başka yöntemlere de başvuracağı aktarılan açıklamada, diğer vilayetlerdeki göstericilere de kendilerine katılma çağrısı yapıldı.

Basra'daki göstericilerden Reşid Darğam AA muhabirine yaptığı açıklamada, Basra ve diğer vilayetlerdeki gösterilerde pazartesi gününden itibaren artış yaşanacağını kaydetti.

Zikar vilayetindeki göstericiler geçen hafta, hükümete taleplerinin yerine getirilmesi için pazartesi gününe kadar süre tanımıştı. Başkent Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'ndaki göstericiler ise Zikar'daki göstericilerin açıklamasına destek vermişti.