AA 05 Mayıs 2020 Salı 15:33 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 15:43

İngiliz hükümetinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bir parçası olarak DEAŞ'ın Salahaddin vilayetindeki Beyci bölgesinde konuşlandığı mağaralara hava saldırısı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, 28 Nisan'da gerçekleştirilen söz konusu hava saldırısında, bir grup teröristin yuvalandığı ve mühimmat deposu olarak kullanılan 6 mağaranın hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, DEAŞ tehdidi mevcut olduğu sürece saldırıların devam edeceğini belirtti.

Öte yandan ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu hava saldırısının Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine gerçekleştirildiğini ifade etti.

Saldırıya ilişkin Bağdat yönetiminden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Terör örgütü DEAŞ'ın bugün Kerkük kentinde düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

DEAŞ, mart ayından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla eş zamanlı olarak Salahaddin ve Kerkük'ün yanı sıra Diyala ve Musul'a bağlı kırsal bölgelerde de güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarını artırdı.



- DEAŞ'ın Irak'taki varlığı

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.