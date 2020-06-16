İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,846
  • EURO
    7,7181
  • ALTIN
    380.504
  • BIST100
    110940
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı 712'ye yükseldi
Dünya

Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı 712'ye yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 700'ü aştı. Ürdün'de de vaka sayısı arttı.

AA16 Haziran 2020 Salı 20:05 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 20:05
ABONE OL

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 60 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 712'ye ulaştığına işaret edilen açıklamada, vaka sayısının da 1385 artarak 22 bin 700'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 591 Kovid-19 hastasının daha iyileştiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 9 bin 862 olduğu kaydedildi.

- ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 981'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 693'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Yılanların dansı saniye saniye görüntülendi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.