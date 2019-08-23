28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7644
  • 6,4253
  • 279.197
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta pazar yerine bombalı saldırıda onlarca kişi yaralandı

Babil'deki bir pazar yerine bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda onlarca sivilin yaralandığı belirtildi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak'ın Babil vilayetinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre onlarca sivil yaralandı.
 
Yerel medyadaki haberlere göre, Babil'in Museyib İlçesinde bulunan bir pazar yerine bomba yüklü motosiklete saldırı düzenlendi.
 
Saldırı sonrası onlarca sivilin hastanelere kaldırıldığı aktarılırken, net bir sayı belirtilmedi.
 
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde de patlamanın etkisiyle pazar yerinde büyük hasar oluştuğu dikkati çekti.
 
Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrailli pilot, kendi ülkesinin askerleri ateş edince neye uğradığını şaşırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Katil İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Katil İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Savaş uçaklarını sivil satışa çıkardılar

Savaş uçaklarını sivil satışa çıkardılar

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakan Gül'den açıklama

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakan Gül'den açıklama

'Bu dava AK Parti'nin 18 yılının çok ötesinde bir davadır'

'Bu dava AK Parti'nin 18 yılının çok ötesinde bir davadır'

Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmekle yargılanacak

Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmekle yargılanacak

Rize'ye 17 yılda 946 milyon liralık yatırım yapıldı

Rize'ye 17 yılda 946 milyon liralık yatırım yapıldı

HDP binasında yakalanan terörist tutuklandı

HDP binasında yakalanan terörist tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

O fotoğraflar nasıl çekiliyor? işte arka planları

O fotoğraflar nasıl çekiliyor? işte arka planları

Tasarımı tamamlandı! Yerli makineli tüfek geliyor

Tasarımı tamamlandı! Yerli makineli tüfek geliyor

Eski İstanbul fotoğrafları şaşırtıyor...

Eski İstanbul fotoğrafları şaşırtıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA