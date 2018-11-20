Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr: Musul DEAŞ nedeniyle tehlikede

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, terör örgütü DEAŞ nedeniyle Musul kentinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, terör örgütü DEAŞ nedeniyle Musul kentinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.
 
Şii lider Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'tan yaklaşık 1,5 yıl önce geri alınan Musul'un örgütün uyuyan hücrelerinin faaliyete geçmesi sebebiyle tehlikeye girdiğini ifade etti.
 
"Musul'u koruyun" çağrısı yapan Sadr, açıklamasında "kentteki ellerin yolsuzluğa bulaştığını" belirtti.
 
Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl kontrolünde tuttuğu Musul'u Temmuz 2017'de kurtarmıştı.
 
Irak'ta DEAŞ'ın elindeki bölgelerin büyük bölümü geri alınsa da örgüt mensupları, Musul'un kırsal çöl bölgelerinin yanı sıra Kerkük, Salahaddin ve Diyala arasındaki stratejik bölgeyle Irak-Suriye sınırına yakın Enbar vilayetinde terör eylemlerine devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Brezilyalı pilot, Mekke semalarında uçarken Müslüman oldu

Brezilyalı pilot, Mekke semalarında uçarken Müslüman oldu

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Kandilde camiler doldu taştı

Kandilde camiler doldu taştı

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA