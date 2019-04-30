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Irak'ta sivilleri katleden Erik Prince'ın yeni hedefi Venezuela oldu

Özel güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusu Erik Prince, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun devrilmesine yardımcı olmak için lejyonerlerini sahaya sürmeyi planlıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Özel güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusu Erik Prince, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun devrilmesine yardımcı olmak için muhalif lider Guaido’ya destek mahiyetinde sahaya lejyoner sürmeyi planlıyor.
 
Reuters’te yer alan bilgiye göre, ABD ve Avrupa’da bir dizi özel toplantı gerçekleştiren Prince, sahaya 5 bin kadar paralı asker sürerek Venezuela’da rejim değişikliğinin sağlanmasına yardımcı olmak istiyor.
 
LEJYONERLER KOLOMBİYA'DAN KİRALANACAK
 
Beyaz Saray’a yakın bir kaynağın “ABD hükûmetinin böylesi bir plana destek vermeyeceğini” aktardığını bildiren Reuters, Juan Guaido’nun sözcüsü Edward Rodriguez’in ise “Venezuela muhalefeti, Erik Prince ile herhangi bir güvenlik operasyonuna ilişkin görüşme gerçekleştirmedi.” sözlerine yer verdi.
 
Erik Prince’in saha operasyonlarına vâkıf olan iki farklı kaynağa dayandırılan bilgiye göre, ilk etapta istihbarat hamleleriyle başlatılacak operasyonun ilerleyen aşamalarında sahaya 4-5 bin kadar para askerin sürüleceği aktarıldı. Reuters’in edindiği bilgiye göre, bu lejyonerler başta Kolombiya olmak üzere birçok Güney Amerika ülkesinden kiralanacak paralı askerlerden oluşacak.

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