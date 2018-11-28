Irak'ta 'Suriye sınırını Haşdi Şabi korusun' tartışmaları

Hazeli, yaptığı basın açıklamasında, "Hükümet, Haşdi Şabi'ye daha önce başarılı olduğu Irak-Suriye sınır güvenliğinin sağlaması için resmi olarak görev vermeli." dedi.

Irak'ın DEAŞ tehdidinden henüz tam anlamıyla kurtulamadığını söyleyen Hazeli, "Suriye'de istikrar olmadıkça Haşdi Şabi'nin sınırda bulunması şarttır." ifadesini kullandı.

Musul Arap Aşiretlerinden tepki

Şii milis gücü liderinin bu çıkışı ülkede tartışma yarattı.

Musul Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim Ahmed el-Huveyyit, Hazeli'nin açıklamalarını reddettiklerini belirterek, Haşdi Şabi güçlerinin Irak-Suriye sınırında bulunmasının risk oluşturacağını ve bunu ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine de ilettiklerini söyledi.

Huveyyit, "Iraklı milisler, Suriye'deki milislerle anlaşarak Haşdi Şabi için gümrük kapısı açmayı düşünüyorlar." dedi.