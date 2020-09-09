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Dünya

Irak'taki ABD askerlerinin bir kısmı ay sonuna kadar çekiliyor

ABD'nin Irak'taki 5200 askerinin 3'te biri ay sonuna kadar çekilecek. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, sayı 3000'e düşürülecek.

star.com.tr09 Eylül 2020 Çarşamba 15:01 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 15:19
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Trump yönetimi Çarşamba günü (bugün) Irak'tan 2.000'den fazla askerin çekileceğini ve önümüzdeki günlerde Afganistan'la ilgili de benzer bir duyuru yapılacağını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'taki Amerikalı askerlerin sayısının 5200'den 3000'e indirileceğini, bunun eylül ayında gerçekleşeceğini duyurdu.

CENTCOM Komutanı General Kenneth F.McKenzie Jr., Irak'taki asker sayısı 5.200'den 3.000'e indirme palanının bu ay gerçekleşeceğini söyledi. McKenzie kalacak askerler için, 'Iraklı ortaklarımıza DEAŞ'ın son kalıntılarının kökünü kazımak için tavsiyelerde bulunmaya ve yardım etmeye devam etmemize olanacak sağlayacaklar.' ifadesini kullandı.

Duyurunun, Donald Trump'ın dört yıl önce verdiği sözleri yerine getirmesi ve seçim öncesi ikinci dönemi garantiye alma çabası olarak da değerlendiriliyor. Trump daha önce, 'ABD'yi bitmeyen savaşlardan çekme' vaadinde bulunmuştu.

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star.com.tr

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