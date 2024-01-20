İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'taki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı üstlendiler
Dünya

Irak'taki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı üstlendiler

Irak'ta Şii milis güçlerden oluşan 'Irak'ta İslami Direniş' adlı grup, ülkenin batısındaki ABD üssü Ayn el-Esed'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 20:40 - Güncelleme:
Irak'taki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı üstlendiler
ABONE OL

"Irak'ta İslami Direniş" grubu, yaptığı yazılı açıklamada, Enbar şehrindeki Ayn el-Esed Üssü'ne yönelik füze saldırılarını üstlendi.

Şii milisler, Irak'taki ABD hedeflerini hedef almaya devam edeceklerini kaydetti.

"Irak'ta İslami Direniş" grubu iki gün önce de Diyala semalarında gezen ABD'ye ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) hedef aldıklarını açıklamıştı.

Irak yerel medyası, ülkenin batısındaki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.