Irak'taki bombalı saldırıda bir istihbarat müdürü öldü

Yerel medyadaki haberlere göre, Salahaddin'e bağlı Tikrit kentinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda terör unsurlarınca yerleştirildiği belirtilen bomba infilak etti.

Olayda İçişleri Bakanlığına bağlı Salahaddin'deki İstihbarat Müdürü Yarbay Ahmed el-Anzi öldü.

Patlamanın yaşandığı evin bir süre önce DEAŞ mensuplarınca kullanıldığı kaydedildi.

- Enbar'da 4 DEAŞ'lı yakalandı

Öte yandan Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, güvenlik güçleri ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde DEAŞ'ın uyuyan hücrelerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda daha önce mahkeme tarafından haklarında arama kararı çıkarılan 4 DEAŞ'lı yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.