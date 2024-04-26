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  • Irak'taki Kormor Gaz Tesisine düzenlenen füze saldırısında 4 Yemenli çalışanın öldüğü belirtildi
Dünya

Irak'taki Kormor Gaz Tesisine düzenlenen füze saldırısında 4 Yemenli çalışanın öldüğü belirtildi

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 Yemenli çalışanın öldüğü belirtildi.

AA26 Nisan 2024 Cuma 19:45 - Güncelleme:
Irak'taki Kormor Gaz Tesisine düzenlenen füze saldırısında 4 Yemenli çalışanın öldüğü belirtildi
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine düzenlenen İHA saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hevramani, "Birkez daha şer odaklı eller Kormor Gaz Tesisini terörist bir saldırı ile hedef aldı. Maalesef saldırı nedeniyle 4 Yemenli işçi hayatını kaybederken, gaz sahasında da büyük oranda tahribat ve maddi zarar meydana geldi. Bu saldırı da elektrik üretiminde kesintilere sebebiyet verecektir." ifadelerini kullandı.

IKBY Doğal Kaynaklar ve Elektrik Bakanlıklarının ortak açıklamasında da saldırı nedeniyle elektrik üretiminde 2 bin 500 megawatt azalma yaşandığı kaydedildi.

Tesis, 25 Ocak'ta İHA saldırısının, geçen senelerde de füze saldırılarının hedefi olmuştu.

  • IKBY
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