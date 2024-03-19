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Dünya

Irak'taki sel felaketi can aldı: 2 ölü

Irak'ın Duhok kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 2 kişi öldü.

IHA19 Mart 2024 Salı 17:05 - Güncelleme:
Irak'taki sel felaketi can aldı: 2 ölü
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) etkili olan şiddetli yağışlar Duhok ve Erbil kentlerinde sel felaketine yol açtı. Su baskınlarının yaşandığı Duhok'ta onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Duhok Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre araçlarında mahsur kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Kentte 100'den fazla evi su basarken, mahsur kalan yüzlerce kişi de kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildi.

Şiddetli yağışlardan etkilenen Erbil kentinde ise meydana gelen sel sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışın şiddetlenmesi üzerine iş yerleri kapatılırken, Erbil Valiliği'nde yaşayanlardan akşam 18.00'e kadar evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Metroloji uzmanları yağışların Perşembe gününe kadar devam edeceği uyarısında bulundu.

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