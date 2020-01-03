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Dünya

Irak'taki Şii dini merci Sistani: Saldırı Irak'ın egemenliğinin ihlalidir

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin, 'ülke egemenliğinin ihlali' anlamına geldiğini belirtti.

AA03.01.2020  12:51 - Güncelleme: 03.01.2020  12:51

Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Abdulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin "siyasi mesajını" okudu.

Süleymani ve Mühendis'in ABD tarafından düzenlenen saldırıyla öldürülmesine değinilen mesajda Sistani'nin şu ifadeleri yer aldı:

"Bağdat Havalimanı yakınında DEAŞ'a karşı zaferin kahramanlarına (Süleymani ve Mühendis) yapılan, kaba bir saldırı ve Irak'ın egemenliğinin ihlalidir."

Sistani ayrıca halkı, saldırıya tepki konusunda aklı selimle davranmaya ve soğukkanlı olmaya çağırdı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

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