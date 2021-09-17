Irak'tan gönderilen 31 bin ton yakıt Lübnan'a ulaştı

AA 17 Eylül 2021 Cuma 15:39 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 15:39

Irak resmi ajansı INA'da yer alan haberde, "hizmet ve ticari ürün karşılığında Lübnan'a 1 milyon ton petrol" anlaşmasının ilk sevkiyatının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yapılan anlaşma kapsamında gönderilen 31 bin ton yakıtın yarısının Lübnan'daki Ez-Zehrani elektrik santralinde, diğer yarısının ise ülkenin kuzeyindeki Trablus kentine bağlı Deyr Ammar bölgesindeki elektrik santralinde boşaltıldığı aktarıldı.

Yine anlaşma kapsamında gelecek hafta da Lübnan'a yakıt gönderimi yapılacağı belirtildi.

- GELEN YAKIT, LÜBNAN'DA ELEKTRİK ÜRETİMİNİN ARTMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Öte yandan Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Necib Mikati, petrol yüklü geminin Deyr Ammar bölgesindeki elektrik santraline yanaşmasına ilişkin Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Velid Fayyad'dan bilgi aldı.

Irak'tan gelen yakıtın Lübnan'da elektrik üretiminin artmasına katkı sağlayacağına işaret eden Mikati, "Lübnan hükümeti, elektrik kesintilerini azaltmak için tüm çabalara başvuracaktır." ifadelerini kullandı.

Bu zorlu süreçte petrol anlaşmasıyla Lübnan'ın yanında yer alan Irak'a teşekkür eden Mikati, yakıt tedarikleriyle paralel olarak ülkede kronikleşmiş elektrik krizine de köklü çözüm için adımlar atacaklarını vurguladı.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan, temmuz ayında hizmet ve ticari ürün karşılığında 1 milyon ton petrol için Irak ile anlaşma imzalamıştı.

Bağdat yönetimi ile varılan anlaşmanın, Lübnan Elektrik Kurumunun kullanması için 1 milyon ton petrol ithalatını kapsadığı ifade edilmişti.

Ekonomik krizlerle boğuşan Lübnan'da bir süredir döviz likidite sorunu nedeniyle akaryakıt teminine bağlı olarak günlük 20 saati aşan elektrik kesintileri yaşanıyor.