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Irak, Tahran ve Riyad arasında arabuluculuk yapacağı iddiasını yalanladı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, İran ve Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapacağı iddiasını yalanladı.

  • AA
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Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Körfez basını resmi olmayan kaynaklara dayandırarak, Cumhurbaşkanının 'Tahran'dan Riyad'a ara buluculuk ve müzakere mesajı taşıdığı' yönünde haberler yayımladı. Söz konusu haberin kesinlikle doğru olmadığını ifade ediyoruz." denildi.

Salih'in bölge ziyaretinde "Irak'ın ara buluculuk yapmayacağı, bölgedeki çatışmalardan uzak durmak istediği" yönündeki tutum ve açıklamasının ön planda tutulduğu kaydedildi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, göreve geldikten kısa süre sonra bölge ziyaretine Kuveyt'ten başlayarak, Birleşmiş Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, İran ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Salih'in Tahran ve Riyad arasında yaşanan sorunların müzakere edilmesi için ara buluculuk yapacağı iddia edilmişti.

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