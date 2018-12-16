İran Dışişleri Bakanı Zarif: Yaptırımların siyasete etkisi yok, halk zarar gördü

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zarif, "Yaptırımlar hiçbir zaman etkili olmamıştır. Sıradan halka zararı olmuştur fakat ülke siyasetini değiştirmemiştir." ifadelerini kullandı.

18'incisi düzenlenen Doha Forumu münasebetiyle Katar'da bulunan Zarif, ABD'nin anlaşmadan çıkmasının ardından ülkesinin E3 2 (İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin) ile görüşmelere devam ettiğini kaydetti.