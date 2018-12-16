İran Dışişleri Bakanı Zarif: Yaptırımların siyasete etkisi yok, halk zarar gördü
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların ülke siyasetini değiştirmediğini yalnızca halka zarar verdiğini belirtti.
- AA
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zarif, "Yaptırımlar hiçbir zaman etkili olmamıştır. Sıradan halka zararı olmuştur fakat ülke siyasetini değiştirmemiştir." ifadelerini kullandı.
18'incisi düzenlenen Doha Forumu münasebetiyle Katar'da bulunan Zarif, ABD'nin anlaşmadan çıkmasının ardından ülkesinin E3 2 (İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin) ile görüşmelere devam ettiğini kaydetti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.