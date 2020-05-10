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Dünya

İran, ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını bildirdi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD hapishanelerindeki İranlı mahkumların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmalarından endişe ettiklerini ve Washington yönetimiyle mahkum takasına hazır olduklarını söyledi.

AA10 Mayıs 2020 Pazar 15:38 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 15:40
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kovid-19'un ABD'de yayılma hızına dikkat çeken Rebii, "ABD hapishanelerindeki İranlıların sağlık durumlarından endişe ediyoruz. Washington yönetiminin insan hayatını siyasetten önde tutmasını umuyoruz." dedi.

Uzun zamandır ABD'yle mahkum takasına hazır olduklarını vurgulayan Rebii, "Dışişleri Bakanımız da tüm mahkumların takası ve konuyla ilgili görüşmeler için hiçbir şart öne sürmediklerini söylemişti fakat ABD şu ana kadar bu konuda cevap vermekten kaçındı." ifadelerini kullandı.

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