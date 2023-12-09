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Dünya

İran: ABD, İsrail'in suçlarına destek verdiği sürece bölgedeki durum kontrol edilemez hale gelebilir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM Güvenlik Konseyi'nde oylanan Gazze'de acil ateşkes tasarısının ABD'nin oyuyla veto edilmesinin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, “Amerika, Siyonist rejimin (İsrail) suçlarını ve savaşın devamını desteklediği sürece bölgedeki durumun kontrol edilemez bir şekilde patlama ihtimali var” dedi.

IHA9 Aralık 2023 Cumartesi 13:59 - Güncelleme:
İran: ABD, İsrail'in suçlarına destek verdiği sürece bölgedeki durum kontrol edilemez hale gelebilir
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BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) dün oylanan Gazze'de acil ateşkes tasarısının ABD'nin oyuyla veto edilmesi, tasarıyı onaylayan ülkeler ve uluslararası kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, veto kararının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'da olabileceklere ilişkin ihtimallere değindi. Abdullahiyan, "Amerika Siyonist rejimin (İsrail) suçlarını ve savaşın devamını desteklediği sürece bölgedeki durumun kontrol edilemez bir şekilde patlama ihtimali var" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmenin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada, Abdullahiyan'ın, Gazze Şeridi için BM Şartı'nın 99. maddesini devreye sokan Guterres'i "uluslararası barış ve güvenliği korumak için yapılan cesur bir hareket" ifadeleriyle övdüğü belirtildi.

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