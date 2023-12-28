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Dünya

İran: ABD mesaj gönderdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin Tahran yönetimine, 'Gazze'deki savaşın genişlemesini istemedikleri ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin harekete geçmemesi' yönünde mesaj gönderdiğini söyledi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 17:52 - Güncelleme:
İran: ABD mesaj gönderdi
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Fars Haber Ajansı'na göre, Abdullahiyan, Kum kentinde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdullahiyan "ABD, savaşın başından bu yana bize, 'savaşın genişlemesi peşinde değiliz' ve "bölgedeki vekil gruplarınıza, bize karşı harekete geçmemelerini tavsiye edin' diye mesaj gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin, ABD'ye, "savaşı genişletme peşinde olmadığını defalarca iletildiğini" dile getiren Abdullahiyan, şunları kaydetti:

"Kendilerinin yalan söylediklerini belirttik. 'Eğer siz savaşın genişlemesi peşinde değilseniz, neden üsleriniz gece-gündüz bu kadar mühimmatı Gazze gibi sınırlı bir bölge için kullanıma koysun.' dedik."

  • İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
  • İran

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