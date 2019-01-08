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İran'ın eleştirdiği ABD'yi Bahreyn Dışişleri Bakanı savundu

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Twitter hesabı üzerinden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı eleştirmesinin ardından Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Zarif'e tepki gösterdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Suriye konulu görüşmeler yapmak üzere İsrail'e gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Kudüs'te sanal gerçeklik gözlükleri ile yayımlanan fotoğrafı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Twitter gündemindeydi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabı üzerinden John Bolton'ın Kudüs ziyaretini eleştirerek, " Bir fotoğraf binlerce kelimenin anlamını taşıyabilir. Bu fotoğraf ABD'nin bölgedeki başarısız politikalarını binlerce kelimeden daha iyi anlatıyor. Körler vadisinde, sanal gerçeklik gözlükleri takanlar hala kör." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in bu tepkisine cevap ise Bahreyn Dışişleri Bakanı'ndan geldi. Twitter hesabı üzerinden Zarif'e cevap veren Halid bin Ahmed, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedi Nejad'ın gözlük fotoğrafını paylaşarak, " Bay Zarif, bu fotoğraf bir milyon kelimeden daha fazlasını söylüyor: Onlarca yıldır, hegomonik hedefler  ve kötü niyetlerle gururlu bir ulusun yanlış temsili. İran başka siz başkasınız." dedi.

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