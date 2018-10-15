İran askerleri komutanlarına hünerlerini sergiledi
İran Genelkurmay Başkanı Muhammad Bakiri, önceki gün Kirmanşah'ta bulunan ordularını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İran askerleri, komutanlarına hünerlerini sergiledi.
Suriye'de askeri hazırlıklarını devam ettiren İran ordusu, Irak sınırında da hummalı bir çalışma içerisinde. Özellikle PKK ile çatışmalar yaşanan Irak sınırına İran Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri ziyaret gerçekleştirdi.
BİRLİKLERİ GEZDİ
Askeri birlikleri teftiş eden Muhammad Bakiri, Kirmanşah'da bulunan orduları yerinde inceledi. Askerlerle tek tek ilgilenen Muhammed Bakiri orduyu teftiş etti.
ASKERLERDEN ŞOV
Askerlerin de ziyaret sırasında Genelkurmay Başkanı Bakiri'ye sürprizleri oldu. Bazı askerler Bakiri'ye çalışmalarından kesitler sunarken, bazıları ise yaptıkları jimnastik hareketleriyle komutanlarına şov yaptı.
Askerlerden biri şpagat olarak bilinen bacak açma hareketini Genelkurmay Başkanı'na sergiledi.
(Haber 7)
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