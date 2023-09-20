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Dünya

İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşları yeniden başlattı

İran, kısa süreli askıya aldığı Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 18:18 - Güncelleme:
İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşları yeniden başlattı
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Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, "Barış ve ateşkes haberlerinin ardından İran ile iki ülke Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki uçuşlar yeniden başladı." dedi.

İran Sivil Havacılık Kurumu, dün geceden itibaren Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşları kısa bir süreliğine askıya aldığını duyurmuştu.

Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda, "Ermeni sabotajcılar" tarafından yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4'ü polis 6 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla dün lokal antiterör operasyonu başlatmıştı.

Ağır kayıplar veren Ermeni silahlı grupların, Azerbaycan'ın talepleri doğrultusunda silah bırakmayı ve bölgenin silahsızlandırılmasını kabul etmesi üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı da bugün antiterör operasyonunun durdurulduğunu açıkladı.

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