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İran 'bölge ülkeleri gösterilere müdahil olduysa' ezici karşılık verecek

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, benzin zammı sonrasında başlayan ve ölümlere yol açan protestolara bölgedeki bazı ülkelerin müdahil olduklarına ilişkin ipuçları elde edilmesi halinde 'ezici karşılık' vereceklerini söyledi.

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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen Piyasa Düzenleme Merkezi toplantısında konuşan Cihangiri, cuma günü benzin zammı sonrasında ülke genelinde başlayan protesto gösterilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
 
ABD'nin ekonomik yaptırımlarla "İran'a diz çöktürmeyi başaramadığını" ifade eden Cihangiri, "Çözüm yollarını değiştirdiler ve bölgedeki bazı ülkeleri yanlarına alarak yersiz müdahalelerle İran'a baskı uygulamaya çalıştılar." dedi.
 
ABD ile birlikte hareket ettiklerini iddia ettiği bazı bölge ülkelerini isim vermeden tehdit eden Cihangiri, "Bazı bölge ülkeleri, İran'da kaos çıkarmak için müdahil olduklarına ilişkin ipuçları elde edilmesi halinde bölgede iyi gün görmeyeceklerini bilmelidirler. İran'ın iç işlerine müdahale ettikleri belirlenirse kesinlikle ezici bir karşılık göreceklerdir." ifadelerini kullandı.
 
İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı
 
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.
 
Gösterilerde, birçok kentte kamu binası da tahrip edilmiş, Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine geçen hafta ülke genelinde internet erişimini kesmişti. İnternet erişimi, 2 gün önce sınırlı olarak yeniden sağlanmaya başlanmıştı. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
 
İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu. Gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunan Tahran yönetimi, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçluyor.

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