İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Türkiye'ye gelecek
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani üst düzey bir heyetle yarın Türkiye'ye gelecek.
- star.com.tr
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin basın ofisinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanının Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.
Üst düzey heyetle birlikte Türkiye'ye geleceği açıklanan Ruhani'nin, ikili ilişkileri ve ekonomik anlaşmaları masaya yatıracağı belirtildi. Aynı zamanda iki liderin anlaşmalara imza atacağı da ifade edildi.
OPERASYON ÖNCESİ KRİTİK ZİYARET
Hasan Ruhani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki terör örgütlerine yönelik operasyon açıklamasından sonra ziyaret gerçekleştirmesi ise dikkat çekti.
Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyalinden sonra İran'dan yapılan açıklamada, "Operasyon Suriye devletinden izin alınarak yapılmalı" ifadelerine yer verilmişti.
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