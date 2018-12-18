İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin basın ofisinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanının Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Üst düzey heyetle birlikte Türkiye'ye geleceği açıklanan Ruhani'nin, ikili ilişkileri ve ekonomik anlaşmaları masaya yatıracağı belirtildi. Aynı zamanda iki liderin anlaşmalara imza atacağı da ifade edildi.

OPERASYON ÖNCESİ KRİTİK ZİYARET

Hasan Ruhani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki terör örgütlerine yönelik operasyon açıklamasından sonra ziyaret gerçekleştirmesi ise dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyalinden sonra İran'dan yapılan açıklamada, "Operasyon Suriye devletinden izin alınarak yapılmalı" ifadelerine yer verilmişti.