İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5155
  • 6,3224
  • 229.455
  • 91.299
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Düşmandan korkmuyoruz, sorunları aşacağız'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Düşmandan korkmuyoruz. Sorunları aşacağız. ABD ve yandaşları bizim büyük milletimizin, cesur liderimizin teslim olmasına neden olamaz. Buna güçleri yetmez' mesajı verdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Gülistan eyaletinde yer alan Günbedkavus ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Tüm gücümüz ile düşmanın karşısında duracağız" dedi.
 
Ruhani, açıklamasının devamında ABD'ye seslenerek "Siz İran halkının gıda, sağlık hizmetleri ve teçhizatlarından mahrum kalmalarını istiyorsunuz. Bunun için çaba gösteriyorsunuz ancak biz tüm komşularımız ve diğer dünya ülkeleri ile iyi bir ilişkiye sahibiz. Ülkemizin etrafında yer alan dost ve kardeş ülkelerimiz var. Komşu ülkelerimizde bir veya iki ülke ile bazı sorunlarımız var, bunları çözmek için de hazırız" ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı İsrail ile ilgili "Biz zor koşullardayız. Siyonistler, bizim diz çökmemizi, teslim olmamızı istiyor ancak hiçbir zaman istediklerini elde edemeyecekler" şeklinde konuştu.
 
Ruhani konuşmasının devamında, "Düşmandan korkmuyoruz. Sorunları aşacağız. ABD ve yandaşları bizim büyük milletimizin, cesur liderimizin teslim olmasına neden olamaz. Buna güçleri yetmez" dedi.
 
"Uzaya Uydu Göndereceğiz"
 
İranlı lider önümüzdeki günlerde İran'ın uzaya iki uydu göndereceği haberini verdi. Ruhani, "Önümüzdeki günlerde uzaya iki uydu göndereceğiz. Bundan önce bu sahada girişimlerimiz olmuştu. Uzaya farklı araştırma uyduları göndermiştik. Ancak önümüzdeki günlerde göndereceğimiz uydular, ülkemizin tüm bilgilerini günlük olarak detaylı bir şekilde elde etmemize yardımcı olacak" diye konuştu.  

Ağar: Milli İHA bağımsızlık meselesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüz yıllık hayal gerçek oldu

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüz yıllık hayal gerçek oldu

Çin, Kanada vatandaşını idam edecek

Çin, Kanada vatandaşını idam edecek

'İmparatorluk Valisi', Alman politikacıları çileden çıkardı

'İmparatorluk Valisi', Alman politikacıları çileden çıkardı

Çin Ay'dan Dünya'ya örnekler getirecek

Çin Ay'dan Dünya'ya örnekler getirecek

Trump, Putin’le yaptığı görüşmelerin detaylarını gizlemiş

Trump, Putin’le yaptığı görüşmelerin detaylarını gizlemiş

Kılıçdaroğlu'ndan 'tazminat fonu' ile ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 'tazminat fonu' ile ilgili açıklama

Bir gün uyandı ve erkeklerin sesini duymamaya başladı

Bir gün uyandı ve erkeklerin sesini duymamaya başladı

Japonya'dan Çin'e karşı yeni 'uçak' hamlesi

Japonya'dan Çin'e karşı yeni 'uçak' hamlesi
 

POPÜLER HABERLER

Sakarya´da korkutan patlama

Sakarya´da korkutan patlama

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA